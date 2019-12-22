Лидер "Аякса" успешно перенес операцию на сердце

Подкожный дефибриллятор может дать импульс в случае остановки сердца или его аритмии

Дэйли Блинд / Фото: AFP

Защитник Аякса и сборной Нидерландов Дэйли Блинд, у которого обнаружили проблемы с сердцем, успешно перенес операцию на жизнен важном органе. Как сообщается на официальном сайте клуба, футболисту имплантировали подкожный дефибриллятор (ICD), он был установлен как профилактическая мера.

Это устройство будет контролировать работу сердца и может дать импульс в случае остановки сердца или его аритмии. Ранее сообщалось, что Блинд пропустит зимний сбор своей команды.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Блинда обнаружили после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии". Во время матча у защитника закружилась голова, после чего ему провели обследование и обнаружили проблемы с сердцем.

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В текущем сезоне Блинд провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал 1 результативную передачу.

Блинд является воспитанником "Аякса". Также он успел поиграть в аренде в "Гронингене" и "Манчестер Юнайтед". Пять раз он становился чемпионом Нидерландов, один раз выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок Нидерландов. С "МЮ" нидерландец по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы.

Отметим, что сборная Нидерландов является соперником Украины по Евро-2020. Ранее другой лидер команды Мемфис Депай порвал крестообразные связки и рискует пропустит остаток сезона.

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