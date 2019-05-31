Капитан "Динамо" стал лучшим в Украине по системе "гол плюс пас"
Виктор Цыганков благодаря дублю в ворота "Александрии" опередил в рейтинге Жуниора Мораеса
Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков выиграл индивидуальную награду по итогам завершившегося чемпионата Украины. В заключительном туре "Динамо" обыграло "Александрию" со счетом 2:0, а Цыганков оформил дубль. Это позволило ему выйти на первое место в Премьер-лиге по системе гол плюс пас.
На счету 21-летнего футболиста 18 забитых мячей и сделал 11 результативных передач в 31-м матче. В сумме – 29 очков. Второе место занял форвард "Шахтера" Жуниор Мораес – на его счету 27 очков (19 голов и 8 ассистов). Напомним, что Мораес стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, опередив Цыганкова на один гол, но провел на четыре матча меньше.
Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".
Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".
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