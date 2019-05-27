Капитан "Реала" готов разорвать контракт с клубом ради миллионов из Китая

Испанский защитник задумался об уходе из "Реала" из-за испортившихся отношений с руководством клуба

Серхио Рамос. Фото: AFP

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провел встречу с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом. В ходе беседы Рамос обратился к функционеру с просьбой позволить ему расторгнуть контракт и перебраться в один из китайских клубов, который сделал ему крайне выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что Рамос всерьез задумался об уходе из "Реала" из-за испортившихся отношений с руководством клуба. Также, по информации СМИ, защитник считает, что смена обстановки пойдет на пользу как ему самому, так и "сливочным".

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 – с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 желтых карточек.

Гол Серхио Рамоса в стиле Милевского:

Напомним, что капитан "Реала" собрал полтора миллиона на благотворительность одним постом в соцсети. Испанский футболист был назначен послом доброй воли UNICEF в 2014 году.

Ранее мы писали, что украинский вратарь Андрей Лунин возвращается из аренды в "Реал". Зинедин Зидан хочет посмотреть на 20-летнего украинского футболиста на предсезонных сборах.

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