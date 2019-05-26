Украинский вратарь Андрей Лунин возвращается из аренды в "Реал"

Зинедин Зидан хочет посмотреть на 20-летнего украинского футболиста на предсезонных сборах

Андрей Лунин. Фото: AFP

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин вернется в команду по истечении арендного соглашения с "Леганесом", сообщает испанское издание as.com. По информации источника, украинец рассказал своим нынешним партнерам, что покинет команду.

"Реал" отказался от предложенного "Леганесом" продления аренды, так как мадридцам не понравилось, что их игрок не получил достаточного количества игровой практики, поэтому они хотят вернуть его в свой состав. По данным AS, тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен посмотреть на украинского вратаря во время предсезонных сборов, а уже потом принимать окончательное решение по Лунину.

Стоит отметить, что фанаты "Реала" хотят видеть Лунина вторым голкипером клуба, а сам украинец получит солидные премиальные за то, что "Леганес" не вылетел из Примеры.

Как мы писали ранее, молодежная сборная Украины с Андреем Луниным в составе удачно стартовала на чемпионате мира (U-20). Команда Александра Петракова одержала победу над американцами, хотя еще до матча не была фаворитом противостояния.

Также мы сообщали, что Зидан пригрозил уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. "Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду", – заявил француз.

Напомним, что в последнем матче в еврокубках "Реал" проиграл "Аяксу" со счетом 1:4

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