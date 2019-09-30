Капитан "Реала" оскорбил маму судьи, ему грозит дисквалификация

Серхио Рамос / Фото: AFP

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Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может получить четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в матче седьмого тура чемпионата Испании против "Атлетико". Ранее мы писали, что грабители обчистили дом игрока "Реала", пока тот участвовал в дерби Мадрида.

В мадридском дерби Рамос позволил себе оскорбительное выражение в адрес матери арбитра. Рамос подбежал к ассистенту главного арбитра и оскорбил его мать.

Это услышал Симеоне. Коуч "Атлетико" тут же подбежал к линейному судье и прокричал: "Как ты это позволяешь? Он сказал, что твоя мама – шл*ха, которая тебя родила".

Если вина игрока будет доказана, то он рискует получить четыре матча дисквалификации. В таком случае Рамосу придется пропустить поединки против"Гранады" (5 октября), "Мальорки" (19 октября), "Барселоны" (26 октября) и "Леганеса" (30 октября). Поединок "Барселона" – "Реал" состоится 26 октября на поле стадиона "Камп Ноу".

Обзор матча "Атлетико" – "Реал":

Добавим, что ранее "Барселона" впервые выиграла на выезде. Каталонцы победили "Хетафе" благодаря голам Суареса и Фирпо, а вратарь команды Марк-Андре тер Стеген стал первым голкипером команды в 21 веке, кто сделал результативную передачу.

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