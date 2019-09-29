Грабители обчистили дом игрока "Реала", пока тот участвовал в дерби Мадрида

В момент ограбления в доме находились жена и дочь Каземиро

Каземиро / Фото: Reuters

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро стал жертвой ограбления. Неизвестные проникли в дом 27-летнего бразильца в тот момент, когда футболист участвовал в матче с "Атлетико" (0:0) в 7-м туре чемпионата Испании, сообщает El Chiringuito. По данным источника, при ограблении в доме находились жена и дочь Каземиро. Родные футболиста не пострадали.

Это уже не первый случай, когда происходят ограбления в домах футболистов топ-клубов во время матчей. Район Ла Моралеха в Мадриде больше всего подвержен таким преступлениям.

Реклама

А на днях скандал с ограблением футболиста вспыхнул во Франции. Там 18-летний нападающий "Ниццы" украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро. Спустя некоторое время он признался в содеянном и пришел в клуб со своим адвокатом.

Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

Напомним, что ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Ранее злоумышленники в Одессе ограбили украинского шахматиста:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама