Капитана сборной России назвали одним из главных пьяниц в футболе

Бывший футболист злоупотреблял алкоголем, но сумел взяться за голову и дорасти до уровня сборной

Хорватское спортивное издание Sportske Novosti назвало бывшего капитана сборной России Романа Широкова одним из главных пьяниц среди современных футболистов. Широков известен по выступлениям за "Зенит" из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА. Он завершил карьеру в 2016 году.

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"Широков – бывший капитан сборной России и один из лучших полузащитников многих российских команд. Он мог сделать более яркую карьеру, но этому помешали проблемы с алкоголем. Он был одним из главных пьяниц среди современных футболистов. Пагубная привычка проявилась у него еще в молодости. В 21-летнем возрасте он проводил больше времени в барах, чем на футбольном поле", – говорится в материале.

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Издание отмечает, что Широков все же смог решить проблемы, попасть в "Зенит" и дебютировать в сборной в 27 лет. Изменить жизнь бывшему футболисту помогла нынешняя жена Широкова – Екатерина.

В свое время Широков назвал фанов "Зенита" дебилами после матча Лиги чемпионов. Питерские болельщики на матче против АПОЭЛа жгли файеры и судья вынужден был увести команды с поля

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