Капитана сборной России назвали одним из главных пьяниц в футболе

Хорватское спортивное издание Sportske Novosti назвало бывшего капитана сборной России Романа Широкова одним из главных пьяниц среди современных футболистов. Широков известен по выступлениям за "Зенит" из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА. Он завершил карьеру в 2016 году.
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"Широков – бывший капитан сборной России и один из лучших полузащитников многих российских команд. Он мог сделать более яркую карьеру, но этому помешали проблемы с алкоголем. Он был одним из главных пьяниц среди современных футболистов. Пагубная привычка проявилась у него еще в молодости. В 21-летнем возрасте он проводил больше времени в барах, чем на футбольном поле", – говорится в материале.
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Издание отмечает, что Широков все же смог решить проблемы, попасть в "Зенит" и дебютировать в сборной в 27 лет. Изменить жизнь бывшему футболисту помогла нынешняя жена Широкова – Екатерина.
В свое время Широков назвал фанов "Зенита" дебилами после матча Лиги чемпионов. Питерские болельщики на матче против АПОЭЛа жгли файеры и судья вынужден был увести команды с поля
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