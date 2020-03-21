Карантин не помеха: испанские футболисты играют в теннисбол через забор

Игроки испанской "Осасуны" нашли способ, как не потерять форму во время карантина из-за эпидемии коронавируса. Рауль Навас и Фран Мерида являются не только одноклубниками, но и соседями. Футболисты придумали отличный способ развлечься и при этом не приближаться друг к другу.

Игроки использовали импровизированную сетку в виде кустов между их дворами и сыграли в теннисбол.

Кстати, ранее "Осасуна" и еще три клуба чемпионата Испании отказались от тестов на коронавирус в пользу других людей. В клубе уверяют. Что ни у одного игрока не проявились симптомы заболевания, при этом в Испании есть множество людей, которым эти тесты нужнее.

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Игроки "Осасуны" играют в теннисбол через кусты Видео: Twitter

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Зато в другом испанском клубе бушует настоящая эпидемия. Как мы писали ранее, коронавирус обнаружили у китайского футболиста "Эспаньола", заразились и пятеро его одноклубников. Игроки находятся в самоизоляции, а их состояние здоровье оценивают позитивно.

Также сообщалось, что в чемпионате Испании после карантина хотят проводить матчи через день. О реакции футболистов на такой плотный график не сообщается.

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