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В чемпионате Испании после карантина хотят проводить матчи через день

20 марта, 12:42

Александр Трикиша

О реакции футболистов на такой плотный график не сообщается

Руководство чемпионата Испании планирует после возобновления сезона проводить матчи каждые два дня. В этом случае командам хватит времени, чтобы доиграть оставшиеся 11 матчей Примеры, заверить розыгрыш Кубка Испании и вписать в календарь еврокубковые матчи. Все это- при условии, что сезон в Испании возобновится в середине мая.

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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Ранее мы писали, что УЕФА может провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов на выходных. Против такого решения уже выступили итальянские клубы. Их представители считают, что еврокубки на выходных повлияют на посещаемость Серии А, так как матчи внутреннего турнира придется проводить посреди недели.

А пока же чемпионат Испании сыграют джойстиком: как футболисты Примеры соревнуются во время карантина. Идея возникла после того, как Серхио Регилон и Борха Иглесиас сыграли севильское дерби в симуляторе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол чемпионат Испании коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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