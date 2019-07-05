Караваев забил дебютный гол, "Динамо" разгромило австрийцев на сборах
Киевляне оформили первую победу в новом сезоне
Киевское "Динамо" одержало первую победу на тренировочном сборе в Австрии. Подопечные Александра Хацкевича разгромили местную команду "Ваккер" из Инсбрука. Счет в матче открыл новичок киевлян Александр Караваев, забивший свой первый мяч в бело-синей футболе, а затем свои мячи забили Беньямин Вербич и Денис Гармаш.
"Динамо" – "Ваккер" – 3:0
Голы: Караваев (12), Вербич (20), Гармаш (45)
Напомним, в четверг, 4 июля, "Динамо" провело первый матч в сезоне 2019/2020.На сборах в Австрии команда Александра Хацкевича, уступая по ходу встречи, сыграла вничью с восьмым клубом чемпионата Румынии "Ботошани" – 1:1. От поражения вице-чемпионов Украины спас гол словенца Беньямина Вербича.
Также ранее сообщалось, что экс-тренер "Динамо" дал мастер-класс по употреблению алкоголя. "Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?" – говорит Юрий Семин. "Перед матчами? Исключено! – настаивает Семин. – Перед матчами должна быть свежая голова".
Смотрите, как "Динамо" выиграло последний матч прошлого сезона
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