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"Кардифф" собирается обвинить "Нант" в убийстве погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы

28 января, 23:15

Клуб из Уэльса поднимает трагическое дело годичной давности

Эмилиано Сала

Эмилиано Сала / Фото: AFP

Неделю назад исполнилась годовщина гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы. 28-летний нападающий перебирался из Франции в Великобританию после перехода из "Нанта" в "Кардифф Сити". Сала летел через пролив Ла-Манш на частном самолете вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном. Их самолет потерпел крушение возле острова Гернси. Обломки самолета и тело футболиста обнаружили только 4 февраля. И вот это дело получило неожиданное продолжение.

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Французское издание L'Equipe опубликовало новость о том, что "Кардифф" планирует начать судебный процесс против "Нанта" и его президента Вальдемара Кита. Валлийцы обращают внимание на ряд "тревожных моментов", связанных с трансфером, и хотят, чтобы они были расследованы французским судом. Говорят, "Нант" использовал "нелицензированных и нелегальных посредников" при перевозке Салы в Уэльс на разбившемся самолете.

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"Если можно будет доказать, что "Нант" знал об организации коммерческих полетов без разрешения, их можно обвинить в соучастии в непредумышленном убийстве", – отметил адвокат Антуан Вей.

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Источник: isport.ua

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