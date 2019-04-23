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"Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины

Сегодня, 20:24

В 25 туре Премьер-лиги "Карпаты" и "Черноморец" не смогли забить голов – 0:0

"Карпаты" - "Черноморец" - 0:0. Фото ФК "Карпаты"
"Карпаты" - "Черноморец" - 0:0. Фото ФК "Карпаты".

В 25 туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" и "Черноморец" сыграли вничью. Поединок прошел во вторник во Львове на стадионе "Украина" и завершился без голов – 0:0. Хозяева больше владели мячом (56 процентов против 44 у одесситов), но нанесли меньше ударов по воротам – 5:10 (в створ – 3:4).

После этого матча в активе "Карпат" стало 25 очков. У "Черноморца", занимающего последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, стало 18 очков.

В следующем туре "Черноморец" примет "Ворсклу" 27 апреля, а "Карпаты" в этот же день в Киеве сыграют с "Олимпиком".

"Карпаты" – "Черноморец" – 0:0
Желтые карточки: Мендес (89), Ди Франко (90+1) – Танчик (39), Грачев (43)

Ранее во вторник "Олимпик" одержал первую победу в 2019 году. Голы Алексея Гая и Максима Дегтярева в первом тайме принесли "Олимпику" первую победу с тренером Климовским.

Центральным матчем тура станет противостояние "Динамо" и "Шахтера" в Киеве. "Горняки" опережают киевлян на семь баллов и на "Олимпийском" могут поставить точку в гонке за золотыми медалями. Кстати, ранее мы писали, что матчу "Динамо" – "Шахтер" дебаты – не помеха: "Газон "Олимпийского" в среду будет идеальным".


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , Черноморец Одесса

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Сегодня|Спорт

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