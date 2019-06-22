"Карпаты" взяли в аренду голкипера "Шахтера"

Вратарь Олег Кудрик переехал на год во Львов

Львовские "Карпаты" арендовали 22-летнего голкипера донецкого "Шахтера" Олега Кудрика. Длительность аренды – один год.

ОЛЕГ КУДРИК

Родился 17 октября 1996 года во Львове.

Воспитанник львовского футбола – начинал карьеру в ФК "Львов".

В 2012 году переехал в Академию донецкого "Шахтера", в составе которого выступал в ДЮФЛ, а потом в юношеском и молодежном первенствах.

В 2015 году вместе с "Шахтером" дошел до финала Юношеской лиги УЕФА.

Дебютировал в Премьер-лиге за "Шахтер" в мае 2017 года. Всего в УПЛ провел два матча.

Напомним, что в "Шахтере" сменился главный тренер. Место Паулу Фонсеки занял Луиш Каштру.

Тренерскую карьеру Луиш Каштру начал 21 год назад. За это время работал с такими командами, как "Агеда" (1998–2000), "Мельяда" (2000/01), "Эстаррейа" (2001–2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004–2006), Академия "Порту" (2006–2013), "Порту Б" (2013–2014), "Порту" (март – июнь 2014), "Порту Б" (2014–2016), "Риу Аве" (2016–2017), "Шавиш" (2017–2018), "Витория Гимарайнш" (2018–2019).

Как сообщалось ранее, "Шахтер" организует прощальный матч для Дарио Срны. "Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно сообщим подробности", – сказал Сергей Палкин.

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