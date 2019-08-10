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Картофельное пюре, сосиски и горошек – это не обед, а футбольная форма

Сегодня, 17:33

Английские любители удивили дизайном своей экипировки

Оригинальная форма "Бидейла"

Оригинальная форма "Бидейла" / Фото: Twitter

Любительский клуб из Англии "Бидейл" представил форму на сезон-2019/20. Дизайнеры удивили своими необычными решениями второй год подряд.

Спонсором "Бидейла" является местная мясная фабрика, что нашло свое отражение в форме. На гостевых футболках полевых игроков изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком, а вратарь будет играть в экипировке, стилизованной под фартук повара.

В прошлом сезоне домашние футболки игроков "Бидейла" были стилизованы под гигантские хот-доги с горчицей и кетчупом, причем в роли "сосиски" выступал сам футболист. Выездная форма полностью была покрыта изображением сосисок.

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Напомним, что в пятницу стартовал сезон в английской Премьер-лиге. Открывал чемпионат поединок "Ливерпуля" и "Норвича". Мерсисайдцы добыли уверенную победу над новичком АПЛ. 

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"Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале ЛЧ-2019 был повержен другой английский клуб – "Тоттенхэм".

Ранее мы рассказывали, как живут футболисты-любители в Украине: одна футболка на сезон и мяч как плата за аренду поля.

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Источник: sport24.ru

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