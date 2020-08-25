Каштру – о противостоянии с Луческу в Суперкубке: "Предстоит очень большая баталия на поле"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок Украины против киевского "Динамо". Как мы писали ранее, игроки "Шахтера" не будут тренировать пенальти перед матчем с "Динамо", но готовы взять Суперкубок.

"Мы свежи и готовы к противостоянию. Между матчами все-таки четыре дня. Наша команда полностью восстановлена, исходя из того, что нужно для восстановления футболистов и подхода к следующему поединку. Мотивация очень велика: это финал. Мы должны понимать, что завтра определится, кто получит титул. Потому – максимальная мотивация и максимальное уважение к тому, кем мы являемся", – цитирует тренера официальный сайт "горняков".

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Также португальский специалист рассказал, как изменилось "Динамо" с приходом Мирчи Луческу и повлияет ли тот факт, что большинство игроков "Шахтера" работали под руководством румынского тренера. Кстати, мы писали, что Лидер "Шахтера" перед матчем с "Динамо" сменил прическу и сравнил себя с легендой НБА.

"Есть некоторые изменения, это нормально. Приходя в новую команду, тренер приносит свои идеи, динамики, которые являются очень явными. Изменения налицо – как в атаке, так и в обороне. Хорошая команда, хороший тренер. Наш соперник также будет бороться за победу, с таким же желанием выиграть, как и мы. Но мы очень-очень сильно хотим завоевать Суперкубок, который ускользнул из наших рук в прошлом году.

Это никак не подействует на решение или исход матча. У каждого тренера есть собственный стиль. Мистер Луческу покажет свой и будет требовать максимума от своей команды, я со своей стороны покажу наш стиль игры и также буду очень требователен к игрокам. Предстоит очень большая баталия на поле. Встретятся два хороших клуба. В перспективе будет отличный поединок. Думаю, все остальное даже не нужно обсуждать. Какие-то связи, бывшие игроки – это никого не интересует. Я знаю, что будут соперничать две очень квалифицированные команды с одной и той же целью", – добавил коуч.

Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 25 августа в НСК "Олимпийский". На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча, также в прямом эфире его можно будет смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

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Как "Динамо" дебютировало под руководством Мирчи Луческу:

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

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