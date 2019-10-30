Каштру: "Постараемся восстановить Кривцова к Лиге чемпионов"

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру / Фото: Reuters

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал матч против киевского "Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали победу благодаря голам Сергея Сидорчука и Дениса Попова. У "горняков" мячом отметился Тарас Степаненко. Уже в дополнительное время Степаненко заработал красную карточку, а динамовец Владимир Шепелев оставил свою команду в меньшинстве на последних минутах основного времени. "Динамо" – "Шахтер" 2:1 видео голов и обзор матча.

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Тренер отметил, что перевод Коноплянки на правый фланг требовалось из-за динамики игры. В последствии Евгений был одним из самых активных игроков на поле, но покинул его досрочно из-за травмы.

"Динамика Тайсона с Исмаили – ее требовала игра. Марлос больше забегал между линиями, благодаря чему наша игра улучшилась. Начали мы очень плохо, у нас были очень плохие первые 15 минут. Но именно из-за динамики Тайсона и Исмаили, плюс Марлос по центру – это затем позволило нам дать больше мобильности Коноплянке", – рассказал португалец.

Также он поведал о серьезности травмы основного центрального защитника Сергея Кривцова, покинувшего поле в перерыве.

"Сейчас нужно оценить ситуацию. У него мышечная травма, что неудивительно при таком плотном графике, как сейчас. Постараемся восстановить его если не на следующую игру, то, по крайней мере, к Лиге чемпионов", – добавил Каштру.

Как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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