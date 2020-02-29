Каштру прокомментировал жеребьевку Лиги Европы: "Вольфсбург" силен как коллектив"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где "горнякам" выпал немецкий "Вольфсбург". Также коуч затронул тему напряженного графика и рассказал о сроках восстановления Виктора Коваленко. Напомним, в 1/16 финала "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл "Бенфиику".

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- "Вольфсбург" – команда высокого уровня, выступающая в Бундеслиге, в очень сильном чемпионате. На данный момент соперник на седьмом месте и ведет борьбу за зону Лиги Европы. В последних 6 матчах у "Вольфсбурга" 5 побед и 1 ничья. В тактической схеме 4-3-3 клуб достаточно сильно проявляет себя в чемпионате Германии, а в Лиге Европы вышел из группы со второго места и в 1/16 финала обыграл "Мальме". Эти результаты показывают их приоритет в плей-офф.

- Что будет важным аспектом в этом противостоянии?

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- Мы еще не перешли к изучению "Вольфсбурга". Совсем недавно только играли с "Бенфикой", что забрало у нас все время. А впереди матчи чемпионата, и мы уже думаем о них. Очень важно показывать свой футбол, не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет решающим. Отмечу также, что у "Вольфсбурга" нападающий ростом 197 сантиметров, забивший 10 мячей в Бундеслиге, 2 в Кубке и 2 в Лиге Европы. Команда совершает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте. "Вольфсбург" силен как коллектив.

- В марте у "Шахтера" напряженный график – 7 поединков за 3 недели. Как будете готовить команду?

- Очень важно восстанавливаться от матча к матчу. Подготовка будет строиться больше по видео, нежели в работе на поле. Мы все готовы к предстоящим сложностям.

- Ответный матч с "Бенфикой" пропустил Коваленко. В каком он состоянии и когда вернется на поле?

- Вопрос находится в ведении медицинского департамента. Надеемся на скорые и хорошие новости, потому что Коваленко – важный игрок для нашей команды.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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