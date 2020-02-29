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Увидеть "Волков" в Харькове: началась продажа билетов на домашний матч "Шахтера" в Лиге Европы

29 февраля, 12:22

Цена на пропуски на стадион "Металлист" начинается с 50 гривен

12 марта в Германии чемпион Украины"Шахтер" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" на "Фольксваген-Арене". А 19 марта в Харькове на стадионе "Металлист" состоится ответный поединок этой стадии турнира между "горняками" и немецкими "Волками". Сегодня, 29 февраля, началась реализация билетов на домашнюю встречу дончан во втором еврокубке континента.

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Поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" на ОСК "Металлист" начнется в 19:55 по Киеву. Цена на билеты стартует от 50 гривен. С 29 февраля по 1 марта приобрести их могут владельцы абонементов сезона-2019/20. А со 2 марта билеты поступят в свободную продажу.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Также мы сообщали, что букмекеры назвали фаворита противостояния "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы. За две недели до первого матча аналитики контор считают "горняков" фаворитом противостояния. Что касается котировок на первый матч, то здесь уже фаворитом выступает "Вольфсбург".

Смотрите также, как "Шахтер" выбил из Лиги Европы португальскую "Бенфику"

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Харьков билеты Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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