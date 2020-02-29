Увидеть "Волков" в Харькове: началась продажа билетов на домашний матч "Шахтера" в Лиге Европы

Цена на пропуски на стадион "Металлист" начинается с 50 гривен

12 марта в Германии чемпион Украины"Шахтер" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" на "Фольксваген-Арене". А 19 марта в Харькове на стадионе "Металлист" состоится ответный поединок этой стадии турнира между "горняками" и немецкими "Волками". Сегодня, 29 февраля, началась реализация билетов на домашнюю встречу дончан во втором еврокубке континента.

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Поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" на ОСК "Металлист" начнется в 19:55 по Киеву. Цена на билеты стартует от 50 гривен. С 29 февраля по 1 марта приобрести их могут владельцы абонементов сезона-2019/20. А со 2 марта билеты поступят в свободную продажу.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Также мы сообщали, что букмекеры назвали фаворита противостояния "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы. За две недели до первого матча аналитики контор считают "горняков" фаворитом противостояния. Что касается котировок на первый матч, то здесь уже фаворитом выступает "Вольфсбург".

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