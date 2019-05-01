Коридор пинков: вратаря сборной Украины побили по случаю дня рождения

На кипера донецкого "Олимпика" Дани Лтайфа обрушился шквал ударов от одноклубников

В среду, 1 мая, 19 лет исполнилось одному из самых перспективных вратарей Украины - Дани Джуниору Лтайфу, который защищает цвета донецкого "Олимпика". Одноклубники оригинальным образом поздравили его с днем рождения, пропустив через, так называемый, коридор почета. По традиции, заведенной для подобных случаев в футбольных командах, Дани пришлось выдержать град пинков под "пятую точку" и подзатыльников, обрушившихся на него в считанные секунды от партнеров по "Олимпику".

Отметим, что сейчас Дани Джуниор Лтайф является капитаном команды "Олимпик" (U-19) и регулярно выступает за команду U-21. В юношеских сборных Украины прошел все ступени развития – от U-16 до U-19. Выступал в финальной части Евро-2017 (U-17) и отыграл все три матча в основном составе.

Дани Лтайф. Фото – Instagram

"Родился я в Ливане в 2000-м, там же рос, – в свое время рассказывал о себе "Сегодня" вратарь "Олимпика" Дани Лтайф. – Мой папа – ливанец, мама украинка. Познакомились они, кстати, в Турции. А когда мне было восемь лет, семья переехала в Донецк. Нет, не из-за ливанской войны. В том районе, где мы жили, было спокойно. Я там выучил арабский, французский и английский. Но родители решили, что в Украине у меня будет больше перспектив в спорте. Тут уже я пошел на футбол. Посмотрев на мой рост, первый тренер сразу определил меня в ворота. Так я на этой позиции и остался. Сейчас у меня - 196 см, уже перегнал отца, у которого рост 190. Сейчас мама в Киеве, меня воспитывает. А папа за границей работает - у него свой бизнес. Каждое лето я езжу в Ливан к дедушке с бабушкой, но считаю себя украинцем. Хотя кухню предпочитаю ливанскую. Она в разы вкуснее. Эти салаты, мясные блюда – пальчики оближешь!".

В некоторых СМИ Дани называли Даниилом. "Но я Дани, как Дани Алвес, - уточняет вратарь. - А Джуниор, потому что моего отца тоже зовут Дани". Парень признается, что мечтает когда-то поиграть в Англии: "Мой любимый чемпионат - АПЛ, команда - "МЮ", вратарь - де Хеа. В общем, Англия - мой идеал футбола, настолько там все непредсказуемо и интересно!".

Как сообщалось ранее, после поражения от "Олимпика" в Киеве фаны "Карпат" жестко поговорили с игроками своей команды, пригрозив: "Мы сейчас завалимся в раздевалку".

Также сообщалось, что после волевой победы над "Карпатами" босс "Олимпика" высказался в стиле Диего Симеоне. "У команды есть яйца, и не только пасхальные", – заявил Владислав Гельзин.

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