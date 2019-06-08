Кендзера помог Польше обыграть Македонию в отборе на Евро-2020
Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Польши на выезде обыграла Македонию в матче третьего тура отбора на Евро-2020. Единственный гол в матче в самом начале второго тайма забил форвард "Милана" Кшиштоф Пентек. Также весь матч отыграл динамовец Томаш Кендзера, получивший повреждение в последнем матче чемпионата Украины.
Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча
Македония – Польша – 0:1
Гол: Пентек (47)
Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Адеми, 76), Элмаз, Барди, Николов (Трайковски, 62), Алиоски, Несторовски, Пандев (Хасани, 85).
Польша: Фабианьски, Беднарек, Глик, Кендзера, Берешиньски, Зелиньски, Франковски (Пионтек, 46), Клих (Гуральски, 90), Крыховяк, Гросицки (Рыбус, 70), Левандовски.
Предупреждения: Глик (28), Беднарек (41), Муслиу (66), Несторовски (86).
Удаление: Муслиу (85).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|3
|3
|0
|0
|4-0
|9
|2
|ИЗРАИЛЬ
|3
|2
|1
|0
|8-3
|7
|3
|МАКЕДОНИЯ
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|4
|АВСТРИЯ
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|5
|СЛОВЕНИЯ
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|6
|ЛАТВИЯ
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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