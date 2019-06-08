Кендзера помог Польше обыграть Македонию в отборе на Евро-2020

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Польши на выезде обыграла Македонию в матче третьего тура отбора на Евро-2020. Единственный гол в матче в самом начале второго тайма забил форвард "Милана" Кшиштоф Пентек. Также весь матч отыграл динамовец Томаш Кендзера, получивший повреждение в последнем матче чемпионата Украины.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Македония – Польша – 0:1

Гол: Пентек (47)

Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Адеми, 76), Элмаз, Барди, Николов (Трайковски, 62), Алиоски, Несторовски, Пандев (Хасани, 85).

Польша: Фабианьски, Беднарек, Глик, Кендзера, Берешиньски, Зелиньски, Франковски (Пионтек, 46), Клих (Гуральски, 90), Крыховяк, Гросицки (Рыбус, 70), Левандовски.

Предупреждения: Глик (28), Беднарек (41), Муслиу (66), Несторовски (86).

Удаление: Муслиу (85).

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 3 3 0 0 4-0 9 2 ИЗРАИЛЬ 3 2 1 0 8-3 7 3 МАКЕДОНИЯ 3 1 1 1 4-3 4 4 АВСТРИЯ 3 1 0 2 3-5 3 5 СЛОВЕНИЯ 3 0 2 1 2-3 2 6 ЛАТВИЯ 3 0 0 3 1-8 0

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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