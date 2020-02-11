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Киара "заставила" команды Ярмоленко и Зинченко перенести очную встречу на другой день

11 февраля, 21:22

Поединок чемпионата Англии перенесли из-за шторма

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Вест Хэм ", ранее перенесенный из-за погодных условий, состоится 19 февраля, сообщает Sky Sports. Напомним, изначально встреча должна была состояться 9 февраля в Манчестере на стадионе "Этихад". Однако позже игра была перенесена в связи со штормом Киара.

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Решение о переносе принял специалист по безопасности "Манчестер Сити" после консультации с другими представителями "горожан" и "Вест Хэма". Украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, вероятнее всего, в этом поединке не сыграют. Игрок "Манчестер Сити" будет отбывать дисквалификацию за красную карточку в матче с Тоттенхэмом, а игрок "Вест Хэма" все еще травмирован.

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Ранее мы рассказывали, что лысый Моуринью наконец рассказал, что заставило его постричься под ноль. "Когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно", – объяснил свое решение португалец.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Андрей Ярмоленко Вест Хэм Александр Зинченко

Источник: Sky Sports

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