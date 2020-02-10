Лысый Моуринью наконец рассказал, что заставило его постричься под ноль

"Когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно", - объяснил свое решение португалец

Жозе Моуринью в новом образе / Фото: Instagram

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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, на днях побрившийся налысо, объяснил причины своего решения. Напомним, до этого его команда выиграла у "Манчестер Сити", которой руководит также лысый тренер Хосеп Гвардиола. И пользователи соцсетей сразу принялись шутить: "Португалец под Гвардиолу косит".

"Время от времени мне нравится экспериментировать, – прокомментировал Sky Sports смену имиджа Жозе Моуринью. – Иногда хочется чувствовать этот холод на голове и меняться. Но в этот раз все немного иначе. Я пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно растрепанными. Поэтому я решил больше не думать об этом и попросил подстричь меня под ноль, ведь все равно, я надеюсь, они вырастут"

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Отметим, что Моуринью впервые в тренерской карьере коротко подстригся в начале сезона-2006/07 и пошутил тогда, что его "Челси" готов выйти на тропу войны. После той стрижки "Челси" выиграл восемь из своих последующих десяти матчей в английской Премьер-лиге.

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