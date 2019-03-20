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Киберспорт принес ФИФА гигантскую сумму за последние четыре года

Сегодня, 21:24

Проведение чемпионата мира-2018 принесло организации 541 миллион долларов, а доходы от киберспорта составили 600 миллионов

Киберспорт принес ФИФА 600 миллионов долларов за четыре года
Киберспорт принес ФИФА 600 миллионов долларов за четыре года. Фото: Getty Images
Киберспорт принес ФИФА гигантскую сумму за последние четыре года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/293/632/5c9293632e2c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/293/632/5c9293632e2c6.jpg Футбол Проведение чемпионата мира-2018 принесло организации 541 миллион долларов, а доходы от киберспорта составили 600 миллионов

ФИФА опубликовала развернутый финансовый отчет за период с 2015 по 2018 год. Доходы организации за этот период составили 6,42 миллиарда долларов, а резервы составили 2,74 миллиарда.

Чемпионат мира 2018 года, который проходил в России, принес организации 541 миллион долларов, что всего на 14 миллионов больше, чем предыдущий турнир в Бразилии. При этом доход от продажи прав на телетрансляции составил 3,13 миллиарда долларов.

В отчете ФИФА отдельной статье идет киберспорт. Доходы организации от лицензирования видеоигр и киберспорта составили 600 миллионов долларов за четыре года. В 2018 году ФИФА заработала по этой статье 185 миллионов. Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года, таким образом, доходы от киберспорта превысили доходы от проведения мундиаля.

Напомним, что на днях американцы обнародовали схему, как Катар покупал у ФИФА чемпионат мира. ФИФА обвиняют в получении гигантской взятки за предоставление катарцам скандального мундиаля-2022.

Как сообщалось ранее, ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну. Мундиаль собираются увеличить до 48 сборных, решение примут в этом году.

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Тег ФИФА, ЧМ-2018, киберспорт

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Источники:

FIFA.com , Сегодня|Спорт

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