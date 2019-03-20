Киберспорт принес ФИФА гигантскую сумму за последние четыре года
Проведение чемпионата мира-2018 принесло организации 541 миллион долларов, а доходы от киберспорта составили 600 миллионов
ФИФА опубликовала развернутый финансовый отчет за период с 2015 по 2018 год. Доходы организации за этот период составили 6,42 миллиарда долларов, а резервы составили 2,74 миллиарда.
Чемпионат мира 2018 года, который проходил в России, принес организации 541 миллион долларов, что всего на 14 миллионов больше, чем предыдущий турнир в Бразилии. При этом доход от продажи прав на телетрансляции составил 3,13 миллиарда долларов.
В отчете ФИФА отдельной статье идет киберспорт. Доходы организации от лицензирования видеоигр и киберспорта составили 600 миллионов долларов за четыре года. В 2018 году ФИФА заработала по этой статье 185 миллионов. Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года, таким образом, доходы от киберспорта превысили доходы от проведения мундиаля.
Напомним, что на днях американцы обнародовали схему, как Катар покупал у ФИФА чемпионат мира. ФИФА обвиняют в получении гигантской взятки за предоставление катарцам скандального мундиаля-2022.
Как сообщалось ранее, ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну. Мундиаль собираются увеличить до 48 сборных, решение примут в этом году.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Киберспорт принес ФИФА гигантскую сумму за последние четыре года". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"