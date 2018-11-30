"Киевляне выглядели смешно, а астанчане – еще смешнее": мнение СМИ Казахстана

Победа киевлян на выезде в матче Лиги Европы "Астана" – "Динамо" вызвала в Казахстане совершенно неожиданную реакцию. Тамошние СМИ, помимо искреннего расстройства за поражение, которое теперь ставит под вопрос перспективы попадания "Астаны" в 1/16 финала Лиги Европы, заговорили о том, что матч с "Динамо" почему-то должен был закончиться мировой, которая устроила бы оба клуба.

"Перед игрой много говорилось о том, что между командами может быть ничья, которая бы выводила оба коллектива в плей-офф турнира досрочно", – опираясь, видимо, на слухи, пишет sports.kz.

А sportinfo.kz вообще пошел клеймить всех позором и выдал абзац текста с примечанием "от редакции sportinfo.kz"

"Концовка игры напоминала цирковое представление, – считает издание. – Гости не желали остро атаковать, специально били мимо цели, теряли мячи в простейших ситуациях и устроили в обороне проходной двор. Защитники "Динамо" допускали разрывы между собой до 15 метров. Уж как-то странно вели игру киевляне и все были уверены, что матч, относящийся к категории странных, завершится по сценарию "боевой ничьей" 1:1, которая устроит обе дружины. Но хозяева из-за суеты и спешки так и не смогли сравнять счет, хотя судья к основному времени добавил целых пять минут. Одним словом, киевляне выглядели смешно, а астанчане – еще смешнее. Посмотрите еще раз видеозапись матча, и вы поймете, что мы не утрируем. Цирк на "Астана Арене" – иначе эту игру и не назовешь. В итоге киевские динамовцы свою задачу, как ни крути, выполнили и выходят в плей-офф Лиги Европы с первого места, а вот футболисты "Астаны" оказались в роли клоунов".

"Разумеется, у нас есть кадровые проблемы, но до декабря нам не усилиться, – сказал после игры "Астана" – "Динамо" Александр Хацкевич. – При этом одно задание с этими ребятами мы решили досрочно, как бы этот турнир тяжело не начинался для нас.