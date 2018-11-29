Как один гол вывел "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы: обзор матча с "Астаной"
Киевское "Динамо" на выезде победило "Астану" и вышло в плей-офф еврокубка
Киевское "Динамо" одержало минимальную победу над "Астаной" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и пробилось в плей-офф турнира. Встреча группы K, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный гол забил Беньямин Вербич (29-я минута).
Обзор матча "Астана" – "Динамо" 0:1
"Динамо" набрало 11 очков и гарантировало себе путевку в 1/16 финала турнира, "Астана" (8) занимает второе место. Позже в четверг состоится другой матч группы "Яблонец" (Чехия, 2 очка) – "Ренн" (Франция, 3).
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ДИНАМО К
|5
|3
|2
|0
|10-6
|11
|2
|АСТАНА
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|3
|РЕНН
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|4
|ЯБЛОНЕЦ
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
Мы провели онлайн матча "Астана" – "Динамо" с поминутным комментарием встречи.
Отметим, что в 19:55 свой матч пятого тура начал еще один украинский клуб – полтавская "Ворскла". Правда, поединок по решение УЕФА перенесен в Киеве на стадион "Олимпийский". Смотреть онлайн матч "Ворскла" – "Арсенал" в виде текстовой трансляции с фото и видео-повторами можно на нашем сайте.
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