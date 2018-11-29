Как один гол вывел "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы: обзор матча с "Астаной"

Киевское "Динамо" на выезде победило "Астану" и вышло в плей-офф еврокубка

Киевское "Динамо" одержало минимальную победу над "Астаной" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и пробилось в плей-офф турнира. Встреча группы K, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный гол забил Беньямин Вербич (29-я минута).

Обзор матча "Астана" – "Динамо" 0:1

"Динамо" набрало 11 очков и гарантировало себе путевку в 1/16 финала турнира, "Астана" (8) занимает второе место. Позже в четверг состоится другой матч группы "Яблонец" (Чехия, 2 очка) – "Ренн" (Франция, 3).





N Команда И В Н П М О 1 ДИНАМО К 5 3 2 0 10-6 11 2 АСТАНА АСТАНА 5 2 2 1 7-5 8 3 РЕНН РЕНН 4 1 0 3 4-8 3 4 ЯБЛОНЕЦ ЯБЛОНЕЦ 4 0 2 2 5-7 2

Мы провели онлайн матча "Астана" – "Динамо" с поминутным комментарием встречи.

Отметим, что в 19:55 свой матч пятого тура начал еще один украинский клуб – полтавская "Ворскла". Правда, поединок по решение УЕФА перенесен в Киеве на стадион "Олимпийский". Смотреть онлайн матч "Ворскла" – "Арсенал" в виде текстовой трансляции с фото и видео-повторами можно на нашем сайте.