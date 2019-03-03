Киевский "Арсенал" одержал первую победу с октября: был бит "Олимпик"
Большую часть матча "канониры" провели в меньшинстве, но сумели удержать победу
Киевский Арсенал одержал минимальную победу над "Олимпиком" в 20-м туре чемпионата Украины. Победу команде Игоря Леонова принес гол Сергея Вакуленко с пенальти на 11-минуте встречи. Это первая победа "канониров" с октября прошло года. Тем не менее, "Арсенал" продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Украины.
"Олимпик" – "Арсенал" – 0:1
Гол: Вакуленко (11, пен)
"Олимпик": Халими, Цимбалюк, Вантух (Балашов, 63), Гришко, Политыло, Ксенз, Пасич (Дегтярев, 75), Гай, Пасич, Диэйе, Тейшейра (Шиндер, 31).
"Арсенал": Пидкивка, Башлай, Дубинчак, Жичиков, Вакуленко, Ориховский, Танковский, Козак (Домбровский, 46), Калитвинцев (Мудрик, 87), Кадимян, Мисси-Мезу (Ковпак, 75).
Предупреждения: Гришко (10), Вакуленко (12), Башлай (26), Шиндер (39), Пасич (69), Ксенз (77), Гай (85), Дегтярев (90).
Удаление: Башлай (35).
Напомним, вчера киевское "Динамо" обыграло "Десну", но потеряло Франа Соля. Испанский форвард получил тяжелую травму и выбыл на два месяца. Он точно не сыграет против "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.
А затем "Шахтер" минимально одолел "Черноморец" на выезде. Единственный гол в матче й был забит Марлосом с пенальти, который заработал исландский новичок одесситов Арни Вильхамссон.
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