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Килиан Мбаппе пропустит около месяца из-за травмы

26 августа, 13:31

В поединке против "Тулузы" форвард получил повреждение подколенного сухожилия

Мбаппе не смог доиграть матч с "Тулузой"

Мбаппе не смог доиграть матч с "Тулузой" / Фото: AFP

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который получил травму в матче третьего тура чемпионата Франции с "Тулузой", выбыл из строя на срок от трех недель до одного месяца, сообщает Le Parisen. Мбаппе был заменен на 66-й минуте из-за травмы подколенного сухожилия.

Помимо него травму в прошедшей встрече получил Эдинсон Кавани, Он покинул поле уже на 14-й минуте, повредив паховые мышцы.

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В итоге "ПСЖ" одержал победу со счетом – 4:0. Начало разгрому гостей на 50-й минуте встречи положил Эрик Шупо-Мотинг. Через пять минут защитник "Тулузы" Матье Гонсалвес отправил мяч в ворота своей команды. На 75-й минуте Шупо-Мотинг оформил дубль. На 83-й минуте точку в матче поставил Маркиньос. "ПСЖ" поднялся на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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Отметим, что накануне третьего тура чемпионата Франции в СМИ просочилась интересная информация. Стало известно, что ради возвращения в "Барселону" форвард "ПСЖ" Неймар готовится стать киприотом. Бразилец намерен получить гражданство страны Евросоюза, что должно упростить его переход в каталонский клуб.

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Пари Сен-Жермен чемпионат Франции Килиан Мбаппе

Источник: Championat.ru

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