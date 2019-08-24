"ПСЖ" играет с мыслями о Моуринью: расписание всех матчей третьего тура чемпионата Франции

Организаторы чемпионата Франции по футболу превратили третий тур Лиги 1 в марафон – со стартом в субботу, 24 августа, и финишем в среду, 28 августа. Итого – почти неделя! В центральной игре тура встречаются "ПСЖ" и "Тулуза".
Напомним, в предыдущий уикенд "ПСЖ" не сумел взять у "Ренна" реванш за поражение в финале Кубка-2019, проиграв сопернику на его поле со счетом 1:2. Это породило слухи о скорой отставке коуча парижан Томаса Тухеля и грядущем назначении Жозе Моуринью.
Отметим, что накануне третьего тура чемпионата Франции в СМИ просочилась интересная информация. Стало известно, что ради возвращения в "Барселону" форвард "ПСЖ" Неймар готовится стать киприотом. Бразилец намерен получить гражданство страны Евросоюза, что должно упростить его переход в каталонский клуб.
Чемпионат Франции по футболу, 3 тур
- Суббота, 24 августа
- 21:00 "Амьен" - "Нант"
- 21:00 "Дижон" – "Бордо"
- 21:00 "Анже" - "Метц"
- 21:00 "Брест" – "Реймс"
- Воскресенье, 25 августа
- 16:00 "Монако" – "Ним" ТВ: Футбол 1, oll.tv
- 18:00 "Страсбург" - "Ренн"
- 22:00 "ПСЖ" – "Тулуза" ТВ: Футбол 1, oll.tv
- Вторник, 27 августа
- 20:00 "Монпелье" – "Лион" ТВ: Футбол 2, oll.tv
- Среда, 28 августа
- 20:00 "Лилль" – "Сент-Этьен" ТВ: Футбол 2, oll.tv
- 22:00 "Ницца" – "Марсель"
Турнирная таблица чемпионата Франции
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИОН
|2
|2
|0
|0
|9-0
|6
|2
|НИЦЦА
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3
|РЕНН
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|4
|МЕЦ
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|5
|РЕЙМС
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|6
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7
|ТУЛУЗА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|9
|АМЬЕН
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|10
|ЛИЛЛЬ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|АНЖЕ
|2
|1
|0
|1
|3-7
|3
|12
|БРЕСТ
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|13
|СТРАСБУР
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|14
|МОНПЕЛЬЕ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15
|НАНТ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16
|БОРДО
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17
|МАРСЕЛЬ
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|18
|ДИЖОН
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|19
|НИМ
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|20
|МОНАКО
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
Смотрите, как "Лион" разгромил "Монако" на старте чемпионата Франции
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