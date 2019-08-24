"ПСЖ" играет с мыслями о Моуринью: расписание всех матчей третьего тура чемпионата Франции

После фиаско на прошлых выходных парижане с "киприотом" Неймаром едут за сатисфакцией в Тулузу

Неймар пока еще в "ПСЖ" / Фото: AFP

Организаторы чемпионата Франции по футболу превратили третий тур Лиги 1 в марафон – со стартом в субботу, 24 августа, и финишем в среду, 28 августа. Итого – почти неделя! В центральной игре тура встречаются "ПСЖ" и "Тулуза".

Напомним, в предыдущий уикенд "ПСЖ" не сумел взять у "Ренна" реванш за поражение в финале Кубка-2019, проиграв сопернику на его поле со счетом 1:2. Это породило слухи о скорой отставке коуча парижан Томаса Тухеля и грядущем назначении Жозе Моуринью.

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Отметим, что накануне третьего тура чемпионата Франции в СМИ просочилась интересная информация. Стало известно, что ради возвращения в "Барселону" форвард "ПСЖ" Неймар готовится стать киприотом. Бразилец намерен получить гражданство страны Евросоюза, что должно упростить его переход в каталонский клуб.

Чемпионат Франции по футболу, 3 тур

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Суббота, 24 августа

21:00 "Амьен" - "Нант"

21:00 "Дижон" – "Бордо"

21:00 "Анже" - "Метц"

21:00 "Брест" – "Реймс"

Воскресенье, 25 августа

16:00 "Монако" – "Ним" ТВ: Футбол 1, oll.tv

Футбол 1, 18:00 "Страсбург" - "Ренн"

22:00 "ПСЖ" – "Тулуза" ТВ: Футбол 1, oll.tv

Футбол 1, Вторник, 27 августа

20:00 "Монпелье" – "Лион" ТВ: Футбол 2, oll.tv

Футбол 2, Среда, 28 августа

20:00 "Лилль" – "Сент-Этьен" ТВ: Футбол 2, oll.tv

Футбол 2, 22:00 "Ницца" – "Марсель"

Турнирная таблица чемпионата Франции

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИОН 2 2 0 0 9-0 6 2 НИЦЦА 2 2 0 0 4-2 6 3 РЕНН 2 2 0 0 3-1 6 4 МЕЦ 2 1 1 0 4-1 4 5 РЕЙМС 2 1 1 0 2-0 4 6 СЕНТ-ЭТЬЕН 2 1 1 0 3-2 4 7 ТУЛУЗА 2 1 1 0 2-1 4 8 ПСЖ 2 1 0 1 4-2 3 9 АМЬЕН 2 1 0 1 2-2 3 10 ЛИЛЛЬ 2 1 0 1 2-2 3 11 АНЖЕ 2 1 0 1 3-7 3 12 БРЕСТ 2 0 2 0 2-2 2 13 СТРАСБУР 2 0 2 0 1-1 2 14 МОНПЕЛЬЕ 2 0 1 1 1-2 1 15 НАНТ 2 0 1 1 1-2 1 16 БОРДО 2 0 1 1 2-4 1 17 МАРСЕЛЬ 2 0 1 1 0-2 1 18 ДИЖОН 2 0 0 2 1-3 0 19 НИМ 2 0 0 2 1-5 0 20 МОНАКО 2 0 0 2 0-6 0

Смотрите, как "Лион" разгромил "Монако" на старте чемпионата Франции

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