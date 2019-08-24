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"ПСЖ" играет с мыслями о Моуринью: расписание всех матчей третьего тура чемпионата Франции

24 августа, 15:03

После фиаско на прошлых выходных парижане с "киприотом" Неймаром едут за сатисфакцией в Тулузу

Неймар пока еще в "ПСЖ"

Неймар пока еще в "ПСЖ" / Фото: AFP

Организаторы чемпионата Франции по футболу превратили третий тур Лиги 1 в марафон – со стартом в субботу, 24 августа, и финишем в среду, 28 августа. Итого – почти неделя! В центральной игре тура встречаются "ПСЖ" и "Тулуза".

Напомним, в предыдущий уикенд "ПСЖ" не сумел взять у "Ренна" реванш за поражение в финале Кубка-2019, проиграв сопернику на его поле со счетом 1:2. Это породило слухи о скорой отставке коуча парижан Томаса Тухеля и грядущем назначении Жозе Моуринью.

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Отметим, что накануне третьего тура чемпионата Франции в СМИ просочилась интересная информация. Стало известно, что ради возвращения в "Барселону" форвард "ПСЖ" Неймар готовится стать киприотом. Бразилец намерен получить гражданство страны Евросоюза, что должно упростить его переход в каталонский клуб.

Чемпионат Франции по футболу, 3 тур

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  • Суббота, 24 августа
  • 21:00 "Амьен" - "Нант"
  • 21:00 "Дижон" – "Бордо"
  • 21:00 "Анже" - "Метц"
  • 21:00 "Брест" – "Реймс"
  • Воскресенье, 25 августа
  • 16:00 "Монако" – "Ним" ТВ: Футбол 1, oll.tv
  • 18:00 "Страсбург" - "Ренн"
  • 22:00 "ПСЖ" – "Тулуза" ТВ: Футбол 1, oll.tv
  • Вторник, 27 августа
  • 20:00 "Монпелье" – "Лион" ТВ: Футбол 2, oll.tv
  • Среда, 28 августа
  • 20:00 "Лилль" – "Сент-Этьен" ТВ: Футбол 2, oll.tv
  • 22:00 "Ницца" – "Марсель"

Турнирная таблица чемпионата Франции

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИОН22009-06
2 НИЦЦА22004-26
3 РЕНН22003-16
4 МЕЦ21104-14
5 РЕЙМС21102-04
6 СЕНТ-ЭТЬЕН21103-24
7 ТУЛУЗА21102-14
8 ПСЖ21014-23
9 АМЬЕН21012-23
10 ЛИЛЛЬ21012-23
11 АНЖЕ21013-73
12 БРЕСТ20202-22
13 СТРАСБУР20201-12
14 МОНПЕЛЬЕ20111-21
15 НАНТ20111-21
16 БОРДО20112-41
17 МАРСЕЛЬ20110-21
18 ДИЖОН20021-30
19 НИМ20021-50
20 МОНАКО20020-60

Смотрите, как "Лион" разгромил "Монако" на старте чемпионата Франции

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чемпионат Франции псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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