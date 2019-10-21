Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

Клоппу "дьяволы" не по зубам: "Ливерпуль" остановился в шаге от двух рекордов в Англии

21 октября, 10:22

Мерсисайдцы потеряли первые очки в сезоне, Клопп не может победить

Юрген Клопп

Юрген Клопп / Фото: Reuters

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в 9-м туре чемпионата Англии и прервал свою 17-матчевую победную серию в Премьер-лиге. Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение "Манчестер Сити", установленное в сезоне-2017/18. Тогда "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы не теряли очки в чемпионате с 3-го по 20-й туры (18 матчей подряд).

Также "Ливерпуль" остановился в шаге от повторения рекорда "Челси" Жозе Моуринью по количеству побед подряд со старта сезона, установленного в 2005 году. Тогда "синие" были сильнее соперников в первых девяти турах Премьер-лиги, а команда Юргена Клоппа – в восьми.

Кроме этого свою неудачную серию на "Олд Траффорд" продлил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп – немецкий специалист в четвертом матче подряд не смог одержать победу в логове "дьяволов".

Реклама

Кстати, после 30 матчей в чемпионате Англии статистика тренера "МЮ" Сульшера оказалась немного лучше, чем показатели Юргена Клоппа за такой же период в "Ливерпуле". На счету "Юнайтед" под руководством норвежца – 14 побед, 8 ничьих и 8 поражений, тогда как у "Ливерпуля" Клоппа было 13 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

В тренде
Онлайн боя Гвоздик – Бетербиев: украинец потерпел первое поражение

Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал обладателя Лиги чемпионов за выходку фаната. УЕФА вынес наказание "Ливерпулю" за нарушения во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп

Источник: СЭ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...