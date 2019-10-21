Клоппу "дьяволы" не по зубам: "Ливерпуль" остановился в шаге от двух рекордов в Англии

Мерсисайдцы потеряли первые очки в сезоне, Клопп не может победить

Юрген Клопп / Фото: Reuters

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в 9-м туре чемпионата Англии и прервал свою 17-матчевую победную серию в Премьер-лиге. Команда Юргена Клоппа не смогла повторить достижение "Манчестер Сити", установленное в сезоне-2017/18. Тогда "горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы не теряли очки в чемпионате с 3-го по 20-й туры (18 матчей подряд).

Также "Ливерпуль" остановился в шаге от повторения рекорда "Челси" Жозе Моуринью по количеству побед подряд со старта сезона, установленного в 2005 году. Тогда "синие" были сильнее соперников в первых девяти турах Премьер-лиги, а команда Юргена Клоппа – в восьми.

Кроме этого свою неудачную серию на "Олд Траффорд" продлил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп – немецкий специалист в четвертом матче подряд не смог одержать победу в логове "дьяволов".

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Кстати, после 30 матчей в чемпионате Англии статистика тренера "МЮ" Сульшера оказалась немного лучше, чем показатели Юргена Клоппа за такой же период в "Ливерпуле". На счету "Юнайтед" под руководством норвежца – 14 побед, 8 ничьих и 8 поражений, тогда как у "Ливерпуля" Клоппа было 13 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

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