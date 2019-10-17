УЕФА оштрафовала обладателя Лиги чемпионов за выходку фаната

Их соперник также был наказан

/ Фото: Reuters

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УЕФА вынес наказание "Ливерпулю" за нарушения во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом". Кстати, герой "Ливерпуля", который помог унизить "Барселону", попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Тот поединок команда Юргена Клоппа выиграла со счетом 4:3, но во время матча случился не очень приятный эпизод со стороны английских фанатов.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Ливерпуль"- "Зальцбург":

Во время матча на поле выбежал болельщик и поэтом клуб понес наказание в виде 10 тысяч евро. Гости также оштрафованы на 3250 евро за то, что их фанаты бросали на поле посторонние предметы.

Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

Смотрите обзор финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль":

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