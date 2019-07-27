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Клуб Дэвида Бекхэма подписал первых двух футболистов

27 июля, 15:17

За "Интер Майами" будут выступать два аргентинских игрока

Новички "Интер Майами"
Новички "Интер Майами". Фото: Twitter

Американский футбольный клуб "Интер Майами", принадлежащий группе инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал первые контракты с игроками. 

Клуб заключил соглашения с 19-летними аргентинцами – полузащитником Матиасом Пеллегрини ("Эстудиантес") и нападающим Хулианом Каррансом ("Банфилд"). До дебюта за "Интер Майами" игроки продолжат выступать за свои прошлые клубы на правах аренды.

"Интер Майами", который был образован в 2018 году, дебютирует в Главной футбольной лиге (MLS) в следующем сезоне.

Весной этого года "Интер Майами" представил дизайн своего будущего стадиона и окружающего его парка футбола – "Майами Фридом Парк". Вся эта инфрастурктура, включая клубную академию, будет построена в результате перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта Майами.

Кстати, в Голливуде установили памятник Бекхэму:


Напомним, что обновить свой стадион хочет и бывший клуб Бекхэма мадридский "Реал".  Работы должны начатьсяв этом году, и, по оценкам, они продлятся три с половиной года. Стоимость реконструкции должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро

Ранее мы писали, что стадионы ЧМ-2018 начали разрушаться, не дождавшись конца турнира.

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Тег футбол, Дэвид Бекхэм, Интер Майами

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ТАСС

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