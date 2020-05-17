Клуб из поселка грозит затаскать футбольные власти Украины по судам, если сезон не доиграют

"Ингулец" не смирится, если его оставят за бортом Премьер-лиги, и будет обращаться в Лозанну

Финалист Кубка Украины-2019 клуб "Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области грозится обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), если Первую лигу не доиграют, а места распределят согласно текущей турнирной таблице. Ранее мы писали, что у другого клуба Первой лиги, "Кремня", нет денег на тесты на коронавирус.

"Футбольный клуб "Ингулец" последовательно отстаивает позицию: доигрывание чемпионата – это единственный справедливый способ определения победителя и призеров текущего сезона. К сожалению, все чаще раздаются призывы не доигрывать сезон, определив имена трех обладателей путевок в УПЛ с помощью положения вещей в текущей турнирной таблице. Возможный вариант досрочного завершения сезона станет откровенным плевком в сторону тех владельцев и инвесторов клубов ПФЛ, которые вкладывают в свои детища потом и кровью заработанные ресурсы. Предвидя такое развитие событий, не исключаем вариант поиска справедливости в высших профильных инстанциях, включая Спортивный суд в Лозанне", – говорится в заявлении "Ингульца" на официальном сайте клуба

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк

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Отметим, что на момент остановки турнира в Первой лиге из-за пандемии коронавируса "Ингулец" занимает четвертое место. Выше него расположились "Рух", "Волынь" и "Минай".

Смотрите, как "Ингулец" играл в финале Кубка Украины-2019 с "Шахтером"

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