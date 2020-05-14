Из-за коронавируса в Украине досрочно завершили два чемпионата страны по футболу – источник

В связи с пандемией не будут доигрывать молодежное и юношеское первенства

В отличие от чемпионата Украины по футболу с участием основных составов клубов, молодежное и юношеское первенства страны доигрывать не планируют – сообщает "Трибуна". Турниры команд, составленных из игроков до 21 года и 19 лет, в связи с пандемией коронавируса будут завершены досрочно.

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Отметим, что в первенстве молодежных команд (U-21) на момент остановки сезона лидировали дублеры "Шахтера", которые на 4 очка опережали резервистов "Динамо". Тогда как в турнире 19-летних лидировали динамовцы, опережавшие "Шахтер" на 1 очко, при этом "горняки" имели матч в запасе.

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"Шахтер" U-21 – "Динамо" U-21 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее в Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине.По словам министра здравоохранения, этот сезон точно доиграют при пустых трибунах. Зрителей могут пустить на стадионы с осени.

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Также мы сообщали, что ждет футбольные клубы Украины, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.

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