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Клуб "Кардифф" сообщил ФИФА, что не будет платить за погибшего футболиста

Сегодня, 11:54

Эмилиано Сала зимой перешел из "Нанта" в валлийский клуб, но погиб по дороге в Уэльс

Сала погиб в авиакатастрофе
Сала погиб в авиакатастрофе. Фото: AFP

"Кардифф Сити" сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить "Нанту" за аргентинского нападающего Эмилиано Салу. Форвард перешел в "Кардифф" из "Нанта" в минувшее зимнее трансферное окно. Сала погиб в авиакатастрофе, когда летел в Уэльс из Франции, где прощался с бывшими партнерами по команде.

Как сообщает The Sun, юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с Салой не была официально зарегистрирована. Кроме того, "Кардифф" напоминает ФИФА, что "Нант" постоянно отказывается от личных встреч по этому вопросу, и поэтому они должны считать трансфер недействительным.

28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно за 20,5 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

Ранее агент футболиста Эмилиано Салы обвинил в гибели футболиста "Кардифф".

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Тег ФИФА, ФК Кардифф, Эмилиано Сала

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Championat.ru

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