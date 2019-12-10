Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

К Ярмоленко вернулись травмы: названа причина отсутствия Андрея в матче с "Арсеналом"

10 декабря, 00:28

Стоило украинцу раззабиваться после серьезных проблем с ахиллом, как он снова оказался в лазарете

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко в понедельник вечером не смог помочь своему "Вест Хэму" в последнем матче 16-го тура чемпионата Англии, в котором "молотобойцы" на своем поле без Андрея проиграли землякам из "Арсенала" со счетом 1:3. Напомним, накануне Андрей Шевченко главной проблемой Украины на Евро-2020 назвал именно возможные травмы ключевых футболистов сборной.

Читайте также: Фиаско "МанСити" и победа "Арсенала": все результаты 16-го тура чемпионата Англии

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

Реклама

Как сообщил официальный сайт "Вест Хэма", скатившегося уже на 16-е место в чемпионате Англии, к многострадальному Андрею Ярмоленко вернулись травмы. Поединок против "Арсенала" украинский вингер пропустил из-за повреждения спины. О сроках восстановления пока не сообщается.

Читайте также: Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"

В тренде
В ТОП-100 самых популярных украинских спортсменов всего 29 процентов женщин: полный рейтинг

Напомним, в нынешнем сезоне Ярмоленко стал основным игроком "Вест Хэма" после того, как перед этим пропустил 252 дня из-за разрыва ахиллова сухожилия. Но стоило Андрею, недавно отметившему 30-летие, набрать более-менее приличную форму, забив три мяча за "Вест Хэм" и победный гол в ворота Португалии за сборную Украины, как он снова оказался в лазарете.

Смотрите, как Ярмоленко забивал португальцам

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины чемпионат Англии Арсенал Лондон Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...