К Ярмоленко вернулись травмы: названа причина отсутствия Андрея в матче с "Арсеналом"

Стоило украинцу раззабиваться после серьезных проблем с ахиллом, как он снова оказался в лазарете

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко в понедельник вечером не смог помочь своему "Вест Хэму" в последнем матче 16-го тура чемпионата Англии, в котором "молотобойцы" на своем поле без Андрея проиграли землякам из "Арсенала" со счетом 1:3. Напомним, накануне Андрей Шевченко главной проблемой Украины на Евро-2020 назвал именно возможные травмы ключевых футболистов сборной.

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Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

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Как сообщил официальный сайт "Вест Хэма", скатившегося уже на 16-е место в чемпионате Англии, к многострадальному Андрею Ярмоленко вернулись травмы. Поединок против "Арсенала" украинский вингер пропустил из-за повреждения спины. О сроках восстановления пока не сообщается.

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Напомним, в нынешнем сезоне Ярмоленко стал основным игроком "Вест Хэма" после того, как перед этим пропустил 252 дня из-за разрыва ахиллова сухожилия. Но стоило Андрею, недавно отметившему 30-летие, набрать более-менее приличную форму, забив три мяча за "Вест Хэм" и победный гол в ворота Португалии за сборную Украины, как он снова оказался в лазарете.

Смотрите, как Ярмоленко забивал португальцам

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