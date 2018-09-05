Клуб Ярмоленко выплатит тренеру баснословную сумму в случае увольнения

Сегодня, 15:56

Пеллегрини провалилил старт сезона с "Вест Хэмом"

Мануэль Пеллегрини. Фото AFP
Мануэль Пеллегрини. Фото AFP

Английский "Вест Хэм" будет вынужден выплатить отступные в случае увольнения Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера. В данном случае сумма компенсации составит 16,6 миллиона евро. Чилиец по окончании прошлого сезона заменил на посту тренера Дэвида Мойеса.

Пеллегрини является одним из наиболее высокооплачиваемых тренеров в английской Премьер-лиги. Чилиец зарабатывает 5,5 миллиона евро в год.

По его требованию клуб не за малые деньги приобрел целый ряд игроков. Одним из них стал украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. "Вест Хэм" заплатил дортмундской "Боруссии" за украинца 20 миллионов евро.

Кроме Ярмоленко к команде присоединились Райан Фредерик, Лукаш Фабиански, Исса Диоп, Джек Уилшир, Фабиан Балбуэна, Фелипе Андерсон и Лукас Перес.

"Молотобойцы" проиграли четыре стартовых матча нового сезона Премьер-лиги и замыкают турнирную таблицу чемпионата. Украинец пока ни разу не попал в стартовый состав команды, успев отыграть чуть более 100 минут. Результативными действиями не отличился.

Кстати, британские эксперты поставили трансфер Ярмоленко на первое место в списке самых бессмысленных.
футбол, чемпионат Англии, Вест Хэм, Мануэль Пеллегрини

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Источник:

Sportbox

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