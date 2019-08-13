Клуб Зинченко пронесло: вместо отлучения от еврокубков "МанСити" наказали "смешным" штрафом

За трансферные махинации чемпион Англии заплатит 340 тысяч евро. Гвардиола может выдохнуть

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" за нарушения, связанные с международными трансферами и регистрацией игроков, не достигших 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что "Манчестер Сити" принял на себя ответственность за нарушение 19-й статьи регламента ФИФА. Федерация приняла решение оштрафовать "горожан" на 370 тыс. швейцарских франков (около 340 тыс евро.). При этом "Манчестер Сити" избежал запрета на трансферы.

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Напомним, в мае текущего года в следственной палате УЕФА по финансовому контролю сообщили, что будут требовать отстранения "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на сезон за нарушение правил финансового фэйр-плей. В клубе отметили, что данные обвинения являются ложными.

Как "МанСити" обыгрывал "МЮ" в матче АПЛ

Как мы писали ранее, украинец из "МанСити" Зинченко стал виртуальным партнером Погба. Один из лучших друзей Андрея Шевченко Джейми Реднапп нашел место Александру в символической сборной первого тура английской Премьер-лиги.

Также сообщалось, что "Ювентус" и "Манчестер Сити" обменялись игроками. В английский клуб перешел правый защитник Жоау Канселу, а в Турин перебрался его коллега по амплуа на поле Данило.

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