Клубный чемпионат мира по-новому: ФИФА утвердила формат с 24 командами
Первый турнир по новой формуле пройдет в 2021 году. Европа грозит бойкотом
Совет ФИФА принял решение об изменении формата клубного чемпионата мира начиная с 2021 года. Количество участников клубного чемпионата мира увеличится до 24. Первый турнир в новом формате пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года. Он будет проводиться вместо Кубка конфедераций.
Участники клубного чемпионата мира
- Европа — 8 клубов
- Южная Америка — 6
- Африка — 3
- Азия — 3
- КОНКАКАФ — 3
- Океания — 1
Правда, как сообщается, ведущие европейские клубы готовы объявить бойкот клубному ЧМ в его новом формате. Об этом говорится в письме главы Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли в адрес ФИФА.
Нынешний формат чемпионата мира среди клубов предусматривает проведение турнира в конце каждого года. В нем участвуют семь команд, которые выиграли Лигу чемпионов в своем регионе. Действующим победителям клубного мирового первенства является мадридский "Реал".
Как сообщалось ранее, американские СМИ обнародовали схему, как Катар за 880 млн долларов покупал у ФИФА чемпионат мира-2022.
Также сообщалось, что команде Зинченко грозит отстранение от Лиги чемпионов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Клубный чемпионат мира по-новому: ФИФА утвердила формат с 24 командами". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередной экс-чиновник ФИФА отстранен после скандала с коррупцией
Бывший глава Конфедерации футбола Океании шесть с половиной лет не сможет заниматься спортивной деятельность