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Клубный чемпионат мира по-новому: ФИФА утвердила формат с 24 командами

Сегодня, 20:42

Первый турнир по новой формуле пройдет в 2021 году. Европа грозит бойкотом

Босс ФИФА Инфантино изменил клубный ЧМ до неузнаваемости
Босс ФИФА Инфантино изменил клубный ЧМ до неузнаваемости. Фото: AFP
Клубный чемпионат мира по-новому: ФИФА утвердила формат с 24 командами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bf1/717/5c8bf17171a3d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bf1/717/5c8bf17171a3d.png Футбол Первый турнир по новой формуле пройдет в 2021 году. Европа грозит бойкотом

Совет ФИФА принял решение об изменении формата клубного чемпионата мира начиная с 2021 года. Количество участников клубного чемпионата мира увеличится до 24. Первый турнир в новом формате пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года. Он будет проводиться вместо Кубка конфедераций.

Участники клубного чемпионата мира

  • Европа — 8 клубов
  • Южная Америка — 6
  • Африка — 3
  • Азия — 3
  • КОНКАКАФ — 3
  • Океания — 1

Правда, как сообщается, ведущие европейские клубы готовы объявить бойкот клубному ЧМ в его новом формате. Об этом говорится в письме главы Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли в адрес ФИФА.

Нынешний формат чемпионата мира среди клубов предусматривает проведение турнира в конце каждого года. В нем участвуют семь команд, которые выиграли Лигу чемпионов в своем регионе. Действующим победителям клубного мирового первенства является мадридский "Реал".

Как сообщалось ранее, американские СМИ обнародовали схему, как Катар за 880 млн долларов покупал у ФИФА чемпионат мира-2022.

Также сообщалось, что команде Зинченко грозит отстранение от Лиги чемпионов.

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Тег ФИФА, клубный чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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