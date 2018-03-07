Клубный магазин "Атлетико" ограбили перед матчем с российским клубом

Сегодня, 17:44

Как минимум четыре человека в капюшонах сломали дверь и проникли в помещение ночью

Футболисты мадридского &quot;Атлетико&quot; в четверг сыграют с &quot;Локомотивом&quot; в 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP
Футболисты мадридского "Атлетико" в четверг сыграют с "Локомотивом" в 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

Неизвестные ограбили магазин с атрибутикой мадридского "Атлетико" на стадионе команды перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с московским "Локомотивом".

Как отмечает издание, инцидент произошел в ночь на среду. Как минимум четыре человека в капюшонах сломали дверь и проникли в помещение. Были украдены футболки, майки поло, толстовки, шарфы и другая продукция. Предполагается, что злоумышленники попробуют продать украденное перед игрой, полиция начала расследование.

Встреча "Атлетико" – "Локомотив" состоится в четверг в Мадриде и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что также в четверг пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Лацио" – "Динамо".

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Напомним, что в среду в Лиге чемпионов пройдет два ответных поединка 1/8 финала. "Манчестер Сити" примет "Базель" после того, как на выезде англичане разгромили швейцарцев со счетом 4:0. Интересным обещает быть матч "Тоттенхэм" – "Ювентус", в котором после 2:2 в Турине ничего не ясно.
Лига Европы, Атлетико Мадрид, Локомотив Москва

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Источники:

ABC.es, РСпорт

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