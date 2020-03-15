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Клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся

15 марта, 08:58

Вадим Авдасев

Чемпионат Англии надеется выйти из спячки после карантина 4 апреля и сыграть все матчи

Ситуация с эпидемией коронавируса не только внесла сумятицу в календарь спортивных событий, но поставила организаторов перед непростым выбором, что же делать дальше. Мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса, но пока что на Туманном Альбионе не отменили сезон.

Тем более ни один из 20 клубов Премьер-лиги официально не предложил признать сезон таким, что не состоялся. По крайней мере, никто об этом не заявил на собрании лиги, пишет британское издание The Telegraph. Однако, как сообщает таблоид, некоторые команды были бы не против такого развития события. В частности, вице-председатель правления "Вест Хэма" Каррен Брэйди в колонке для The Sun считает, что сезон можно назвать недействительным.

На данный момент приоритетным планом Премьер-лиги является возобновление чемпионата 4 апреля и проведение запланированного на этот уик-энд 32-го тура. Ожидается, что игры пройдут без зрителей, организации будет уделено серьезное внимание. Есть надежда, что получится продолжить играть согласно календарю, а между турами провести перенесенные матчи.

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Мы писали, что Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса.

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футбол сезон чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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