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Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

13 марта, 12:24

Максим Перепелица

Все еврокубковые матчи, запланированные на следующую неделю, отложены

УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса. Решение касается матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированных на 17 и 18 марта, игр Лиги Европы, запланированных на 19 марта, а также юношеской лиги УЕФА.

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Ранее в связи со вспышкой коронавирусной инфекции были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и многие другие. По последним данным, во всем мире зафиксировано 128 343 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 720 человек.

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Ранее мы писали, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" не состоится в запланированный срок. Еврокубковый поединок перенесли на другую дату.

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Мы также сообщали, что два европейских ТОП-чемпионата отменены на неопределенный срок. В Португалии и Нидерландах не будут проводить внутренние матчи.

Смотрите обзор первого поединка Лиги чемпионов "Наполи" – "Барселона":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лига чемпионов Лига Европы коронавирус

Источник: UEFA.com

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