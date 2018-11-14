Клубы Премьер-лиги против лимита на легионеров

Клубы английской Премьер-лиги выступают против предложения Футбольной ассоциации Англии сократить количество иностранных футболистов в составах команд АПЛ.

Ранее сообщалось, что FA в связи с выходом Великобритании из Евросоюза рассматривает вариант ужесточения лимита на легионеров, при котором количество иностранных игроков в заявке сократится с 17 до 12.

По информации Daily Mail, клубы намерены проголосовать против данного предложения. Большинство клубов АПЛ считают, что это навредит зрелищности и бренду лиги.

Сейчас 13 клубов, включая "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм", имеют в своих заявках более 12 иностранцев.

По задумке FA, примерно половина состава каждой команды должна состоять из доморощенных футболистов. В противном случае клубам АПЛ пригрозили невеселым сценарием: всем игрокам из стран ЕС нужно будет выполнять те же критерии, что и игрокам из стран, не входящих в ЕС, для получения разрешения на работу. Напомним, что этим летом бразильскому новичку "Манчестер Сити" не дали разрешение на работу. Это не единичный случай, но теперь такое может угрожать многим легионерам и из ЕС.