Когда интрига убита в первом матче: обзор поединка "Ливерпуль" – "Порту"

Сегодня, 00:40

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов команды не смогли забить голов

&quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Порту&quot; - 0:0. Фото AFP
"Ливерпуль" - "Порту" - 0:0. Фото AFP

После того, как "Ливерпуль" на выезде обыграл "Порту" со счетом 5:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, мало кто сомневался в исходе этого противостояния. Так и получилось: португальский клуб не смог не только отыграть пять мячей, но и забить хоть раз. Впрочем, не удалось это сделать и англичанам – 0:0. Моменты были, а на 31-й минуте матча "Порту" от гола спасла штанга.

Голкипер "Порту" Икер Касильяс вернулся в ворота своего клуба и установил очередное достижение. Для него это была 167-я встреча в Лиге чемпионов, по данному показателю Касильяс с большим отрывом занимает первое место. Из действующих футболистов ближайшим преследователем Касильяса является его бывший партнер по "Реалу" Криштиану Роналду, сыгравший 148 раз в Лиге чемпионов.

В другом сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" на выезде со счетом 2:1 обыграл "ПСЖ" и вышел в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне. Напомним, что финал ЛЧ 2017/18 пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.
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Сегодня|Спорт

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