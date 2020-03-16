Когда появится вакцина от коронавируса: владелец футбольного клуба из Германии назвал сроки

79-летней бизнесмен заявил, что выпуск препарата зависит от тестирование на животных и на людях

Глава немецкого футбольного клуба "Хоффенхайм" Дитмар Хопп, владеющий также биофармацевтической компанией CureVac, рассказал, когда появится вакцина от коронавируса. 79-летний бизнесмен заявил, что его компания сможет предоставить препарат уже осенью 2020 года. Ранее мы писали, что президент немецкого футбольного клуба готовится представить вакцину от коронавируса.

"Когда станет доступна вакцина для людей? Мы зависим от Института Пауля Эрлиха (немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств. – Ред.). Сначала нужно провести тестирование на животных, а затем уже на людях. Мне кажется, она может появиться осенью, когда проявится следующая волна вируса. Если у нас получится сделать эффективную вакцину, то она должна помочь всем людям, а не одному региону", – цитирует его Sport1.

Дитмар Хопп (в центре) / Фото: Reuters

Компания немецкого миллиардера вышла на финишную прямую в своих разработках вакцины. Прогресс исследователей CureVac заинтересовал даже Соединенные Штаты и лично Дональда Трампа. Президент США предложил фирме переехать за океан, однако Дитмар Хопп и немецкое правительство заверили, что этого не случится.

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