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Когда вернется Роман: украинский форвард травмирован и не поможет "Буйволам" в чемпионате Бельгии

18 января, 18:11

Тренер "Гента" пока не может сказать, когда Яремчук сможет возобновить тренировки

/ Фото: Reuters

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Главный тренер бельгийского "Гента" Йесс Торуп сообщил, что украинский форвард команды Роман Яремчук получил повреждение и не сыграет сегодня в чемпионате страны против "Мускрона". Ранее мы писали, что Яремчук сделал однозначное заявление по поводу своего будущего в "Генте".

"Роман еще не тренируется на футбольном поле, но усердно работает над своим возвращением. Мы сознательно дали ему немного отдохнуть после зимнего перерыва, потому что он испытывает проблемы с ахилловым сухожилием, – рассказал Торуп пресс-службе "Гента". – В 2019 году он провел 40 матчей, это очень большая нагрузка. Мы внимательно следим за ним, и анализы успокаивают. В ближайшие дни мы посмотрим, сможет ли Яремчук возобновить тренировки. Он хочет максимально помочь команде, но он также должен думать о себе. Не нужно переусердствовать сейчас, потому что он нам понадобится в плей-офф чемпионата Бельгии, и, конечно, он хочет поехать на чемпионат Европы-2020 со сборной Украины".

Мы уже сообщали, что нападающий сборной Украины за три месяца подорожал почти в два раза.Если в начале осени Яремчука оценивали чуть более чем в шесть миллионов евро, то сейчас популярный сайт Transfermarkt вывесил на него ценник в 12 "лимонов".

Смотрите, как Роман Яремчук забивал в чемпионате Бельгии "Антверпену"

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