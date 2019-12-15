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Нападающий сборной Украины за три месяца подорожал почти в два раза

15 декабря, 00:11

Романа Яремчука из "Гента" популярный сайт Transfermarkt оценил в 12 млн евро

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Удачные выступления форварда сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука существенно подняли его трансферную стоимость. Если в начале осени его оценивали чуть более, чем в шесть миллионов евро, то сейчас популярный сайт Transfermarkt вывесил на него ценник в 12 "лимонов"! Вспомним, как футболист, которому в ноябре исполнилось 24 года, после ничьей 2:2 в Сербии в отборе на Евро-2020 критиковал игру сборной Украины.

Нынешняя цена Яремчука подняла его на девятое место среди всех игроков чемпионата Бельгии. Партнеры Романа по "Генту" и соотечественники Роман Безус и Игорь Пластун тоже немного выросли в цене – до трех и 2,5 млн евро соответственно. На этой неделе две голевые передачи Безуса позволили "Генту" обыграть "Александрию" в Лиге Европы и войти в символическую сборную тура.

Для сравнения, по версии Transfermarkt динамовец Виктор Цыганков стоит 20 миллионов, Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" – 15, "горняки" Тайсон и Марлос – 12 и 11 соответственно.

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Источник: ua.tribuna.com

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