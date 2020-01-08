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Украинский "буйвол" сделал однозначное заявление по поводу своего будущего в "Генте"

8 января, 12:42

Роман Яремчук хочет доработать свой контракт до конца

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Reuters

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Форвард национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о своем ближайшем будущем.

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"Я недавно подписал с "Гентом" новый контракт до 2023 года. Этот клуб вселил в меня уверенность, и я должен отблагодарить его. Я буду биться за "Гент" в ближайшие месяцы. Руководители не должны говорить мне о том, что я не могу уйти. Я этого сам не хочу. Моя работа – забивать голы. Честно говоря, в первой части сезона-2019/2020 у меня было еще больше возможностей отличиться. Я должен упорно работать над реализацией", – цитирует Яремчука belgiumsoccer.be

Яремчук поучаствовал в голе "Гента"

Яремчук поучаствовал в голе "Гента"

В текущем сезоне у Романа Яремчука 17 забитых голов в 30 поединках за клуб.

Напомним, что последнем туре группового этапа Лиги Европы "Гент" обыграл "Александрию" со счетом 2:1. Бельгийский клуб вышел в плей-офф, украинский – нет. И форвард Роман Яремчук будет пытаться показать себя с наилучшей стороны уже во встречах с более именитыми соперниками.

Ранее мы писали, что что Яремчук забивает за "Гент" в чемпионате Бельгии.

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чемпионат Бельгии Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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