Команда из села может стать хозяином НСК "Олимпийский"

На главной арене Украины, в случае выхода в Премьер-лигу, хотел бы принимать своих соперников "Колос" из Ковалевки

НСК "Олимпийский". Фото: AFP

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин сообщил, что в новом сезоне его команда может перебраться на главный стадион страны – НСК "Олимпийский". Сейчас "Колос" проводит домашние матчи в родном селе Ковалевка Васильковского района Киевской области, где проживает 1600 человек. Но эта арена непригодна для игр Премьер-лиги, в шаге от попадания в которую сейчас находится "Колос".

"Мы мечтаем играть в Премьер-лиге и все для этого делаем. Независимо, выйдем мы в Премьер-лигу или не выйдем, 10 числа начинается строительство нового стадиона. Если останемся в Первой лиге, то, наверно, будем играть на стадионе имени Банникова, если в высшей, то, наверное, будем договариваться с теми, кто пойдет на уступки, - "Оболонь", "Динамо" или "Олимпийский", – заявил главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.

Напомним, во вторник, 4 июня, были сыграны первые матчи плей-офф за две прописки в Премьер-лиге Украины нового сезона. "Черноморец" разошелся миром с "Колосом" (0:0), а "Карпаты" с таким же счетом завершили свой матч с "Волынью". Ответные встречи пройдут 8 июня.

Также сообщалось, что вратарь "Колоса", карьеру которого едва не погубила песенка про Путина, оказался в шаге от "вышки". Антону Яшкову не забили в Одессе – обзор матча плей-офф УПЛ "Черноморец" vs "Колос":

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