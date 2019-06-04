Вратарь, карьеру которого едва не погубила песенка про Путина, оказался в шаге от "вышки"

"Жертве" песни о Путине Антону Яшкову не забили в Одессе: обзор матча плей-офф УПЛ "Черноморец" – "Колос"

Первый матч плей-офф за место в Премьер-лиге следующего сезона между командой "вышки" одесским "Черноморцем" и представителем Первой лиги "Колосом" (Ковалевка) завершился нулевой ничьей. "Хотелось голика, конечно. Но и это хороший результат", – сказал тренер "Колоса" Руслан Костышин. Кстати, ворота его команды на замке в этом матче сохранил голкипер с непростой личной историей – 27-летний Антон Яшков. С 2009 он представлял донецкий "Металлург", откуда неожиданно исчез в 2014-м. По слухам, Яшкова убрали из "Металлурга" по решению руководства клуба за то, что он с партнерами спел популярную среди фанатов песню о Путине. Хотя в самом "Металлурге" это отрицали.

Поговаривали, карьера голкипера была на грани краха. Однако, пропав из поля зрения, позже Антон Яшков оказался в "Буковине". Наконец, теперь этот вратарь находится в шаге от сенсационного выхода с сельским "Колосом" в "вышку", как называют Премьер-лигу Украины.

Обзор матча плей-офф УПЛ "Черноморец" - "Колос" (0:0)

"Черноморец" - "Колос" – 0:0

"Черноморец": Литовченко – Норенков, Рыжук, Хамелюк, Голиков – Танчик, Гошкодеря – Бабенко, Вильхамссон (Чорний, 70), Аржанов – Павлов (Семенив, 79)

"Колос": Яшков – Сахневич, Гавриш, Максименко, Милько – Мигунов, Ильин, Задоя, Банасевич (Морозко, 50) – Нехтий (Бондаренко, 83), Лысенко (Кызылатеш, 68)

Предупреждения: Норенков - Лысенко, Кызылатеш

Как мы сообщали, трансферная цель "Динамо" промолчала – стали известны результаты первой стадии плей-офф за прописку в Премьер-лиге Украины. "Черноморец", "Колос", "Карпаты" и "Волынь" на четверых не сумели соорудить ни одного мяча. Обладатели пропусков в УПЛ сезона-2019/2020 определятся по итогам ответных матчей, которые состоятся через четыре дня – 8 июня. Сейчас более предпочтительными выглядят шансы представителей Первой лиги – "Колоса" и "Волыни".

Также мы писали, что бронзового призера чемпионата Украины "Александрию" покинуло сразу семеро футболистов. Владимир Шаран будет собирать новую команду для участия в Лиге Европы.

Лучшие голы последнего тура УПЛ

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