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Трансферная цель "Динамо" промолчала: результаты плей-офф за прописку в Премьер-лиге Украины

4 июня, 21:11

"Черноморец", "Колос", "Карпаты" и "Волынь" на четверых не сумели соорудить ни одного мяча

Во вторник, 4 июня, состоялись первые матчи плей-офф за две прописки в Премьер-лиге Украины следующего сезона. "Черноморец", занявший в 11-е место в высшем дивизионе, в Одессе принимал вторую команду Первой лиги – "Колос", представляющий село Ковалевка Киевской области. В свою очередь, "Карпаты", по итогу турнира в "вышке" ставшие десятыми, дома играли западноукраинское дерби с третьим клубом более низкого дивизиона "Волынью".

К большому разочарованию поклонников зрелищного футбола, оба матча завершились с одинаковым сухим счетом – 0:0. В частности, в Одессе так и не смог забить результативный исландец Арни Вильхьяльмссон, за которым, по словам его агента, пристально следит киевское "Динамо".

Обладатели пропусков в УПЛ сезона-2019/2020 определятся по итогам ответных матчей, которые состоятся через четыре дня – 8 июня. Сейчас более предпочтительными выглядят шансы представителей Первой лиги – "Колоса" и "Волыни".

Плей-офф украинской Премьер-лиги. Первые матчи

  • "Черноморец" – "Колос" – 0:0
  • "Карпаты" – "Волынь" – 0:0

Как сообщалось ранее, в "Шахтере" сделали заявление о будущем Фонсеки и слухах вокруг сына Луческу. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин уверяет, что Паулу Фонсека горит желанием продолжить работу в "Шахтере".

Также мы писали, что переговорам с Суркисом Хацкевич предпочел встречу с Милевским. Белорусский тренер, у которого истек контракт с "Динамо", набирается сил в компании экс-звезды киевлян.

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Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , Волынь Луцк, Черноморец Одесса, Колос Ковалевка

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Сегодня|Спорт

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