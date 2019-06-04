Трансферная цель "Динамо" промолчала: результаты плей-офф за прописку в Премьер-лиге Украины

"Черноморец", "Колос", "Карпаты" и "Волынь" на четверых не сумели соорудить ни одного мяча

Во вторник, 4 июня, состоялись первые матчи плей-офф за две прописки в Премьер-лиге Украины следующего сезона. "Черноморец", занявший в 11-е место в высшем дивизионе, в Одессе принимал вторую команду Первой лиги – "Колос", представляющий село Ковалевка Киевской области. В свою очередь, "Карпаты", по итогу турнира в "вышке" ставшие десятыми, дома играли западноукраинское дерби с третьим клубом более низкого дивизиона "Волынью".

К большому разочарованию поклонников зрелищного футбола, оба матча завершились с одинаковым сухим счетом – 0:0. В частности, в Одессе так и не смог забить результативный исландец Арни Вильхьяльмссон, за которым, по словам его агента, пристально следит киевское "Динамо".

Обладатели пропусков в УПЛ сезона-2019/2020 определятся по итогам ответных матчей, которые состоятся через четыре дня – 8 июня. Сейчас более предпочтительными выглядят шансы представителей Первой лиги – "Колоса" и "Волыни".

Плей-офф украинской Премьер-лиги. Первые матчи

"Черноморец" – "Колос" – 0:0

"Карпаты" – "Волынь" – 0:0

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